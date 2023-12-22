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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararname ile 506 hakim ve savcının görev yeri değişti.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, kararname çalışmalarını tamamladı. Kararanme ile görev yeri değişen hakim ve savcılar HSK'nın resmi internet sitesinden ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi. Ankara Cumhuriyet savcıları Melih Aladağ ile Şenol Taşkale de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

İdari yargıda ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Ferhat Metin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine getirildi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1737849859095609515

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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