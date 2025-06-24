Şanghay'da düzenlenen Şebeke Oluşturma ve Enerji Depolama Sistemi (ESS) Güvenlik Forumu'nda konuşan Huawei Digital Power'da Akıllı PV ve ESS Ürün Hattı Başkanı Steven Zhou, küresel enerji dönüşümünün ilerlemesiyle birlikte, ESS'nin yenilenebilir enerjinin şebekeye büyük ölçekli entegrasyonunu destekleme ve istikrarlı şebeke operasyonlarını sağlamada çok önemli bir rol oynadığını ve hem benzeri görülmemiş fırsatlar, hem de zorluklar sunduğunu belirtti.ŞANGHAY (İGFA) - 12 Haziran 2025 tarihinde Huawei Digital Power, Şanghay'da Şebeke Oluşturma ve Enerji Depolama Sistemi (ESS) Güvenlik Forumu düzenleyerek PV ve ESS sektöründen müşteri, ortak, sigorta şirketi ve sertifikasyon kuruluşlarını şebeke oluşturma teknolojisinin gelişim trend ve uygulamaları, iş uygulamaları ve ESS güvenlik ekosistemi inşası hakkında görüş alışverişinde bulunmaya davet etti. Forumda Huawei Digital Power müşteriler, iş ortakları, sigorta şirketleri ve sertifikasyon kuruluşları ile birlikte ESS güvenliğini yeni zirvelere taşımak için ESS Güvenlik Girişimi'ni başlattı.

Huawei Digital Power'da Akıllı PV ve ESS Ürün Hattı Başkanı Steven Zhou açılış konuşmasını yaptı.

Zhou, küresel enerji dönüşümünün ilerlemesiyle birlikte, ESS'nin yenilenebilir enerjinin şebekeye büyük ölçekli entegrasyonunu destekleme ve istikrarlı şebeke operasyonlarını sağlamada çok önemli bir rol oynadığını ve hem benzeri görülmemiş fırsatlar hem de zorluklar sunduğunu belirtti.

Şebeke oluşturan ESS, mükemmel şebeke destekleme kabiliyeti ile son model ve popüler bir teknoloji haline geldi. Aynı zamanda, ESS güvenliği sektörün sürdürülebilir gelişiminde en önemli öncelik. Huawei Digital Power, ESS'den PV+ESS'ye ve tüm senaryolarda şebeke oluşturma teknolojisini teşvik eden ve böylece kapsamlı uygulamalar elde eden yepyeni FusionSolar 9.0 Akıllı PV+ESS çözümünü piyasaya sürdü.

Yüksek güvenlik standartlarına uymak, şebeke istikrarını korumanın anahtarı. Huawei Digital Power dört güvenlik standardı sunuyor: Yanıcı değil, patlayıcı değil, yayılmaz ve zararlı değil. Hücreden şebekeye güvenlik tasarımı sistem güvenilirliğini artırıyor. Huawei, güvenlik standartlarının benimsenmesini ve iş modeli inovasyonunu teşvik etmek için müşteriler, iş ortakları ve endüstri kuruluşlarıyla yenilikler yapmaya ve işbirliği yapmaya devam ederek endüstri zincirindeki tüm tarafların teknolojik gelişmelerden yararlanmasını ve sürdürülebilir bir gelecek elde etmesini sağlayacak.

ŞEBEKE OLUŞTURAN İŞ STRATEJİLERİ: AKTİF GÜVENLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ VE YENİ GÜÇ SİSTEMLERİ İNŞASININ HIZLANDIRILMASI

Wood Mackenzie APAC Araştırma Direktörü Robert Liew ve VDE İş Geliştirme Müdürü Patrick Zank, şebeke oluşturma teknolojisinin yenilenebilir enerji yatırımlarını nasıl destekleyebileceğine dair görüşlerini ve birleşik standartlarla piyasa güveninin büyük ölçekli uygulamaları teşvik etmede nasıl gerekli olduğuna dair fikirlerini paylaştı.

SchneiTec Güç Yönetimi Bölümü Direktörü Vannsith Ith ve TÜV SÜD Akıllı Enerji Teknik Müdürü Billy Qiu, Kamboçya'da şebeke ölçeğindeki ilk ESS projesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

TÜV SÜD, Huawei'nin Kamboçya'da şebeke oluşturan PV+ESS sisteminin şebeke oluşturma kapasitesi üzerinde PPP 58232 uyarınca deneysel bir test gerçekleştirdi. Test sonuçları, Güneydoğu Asya'da şebeke oluşturma projelerinin gelişimini sergileyerek istikrarlı ve güvenilir akıllı şebeke oluşturmak için sağlam bir temel oluşturuyor.

Huawei Digital Power'da Şebeke Oluşturan ESS Birimi CTO'su Chen Danqing, şebeke oluşturma teknolojisinin büyük ölçekli ticari kullanımında çoklu cihaz paralel çalışma kararlılığı, geniş bant salınım sönümleme, güçlü aşırı yük desteği ve cihaz güvenliği ve güvenilirliği dahil olmak üzere dört büyük teknik zorluk olduğunu belirtti.

PV ve ESS alanlarında, özellikle de şebeke dostu ve şebeke oluşturma teknolojilerinde kapsamlı deneyime sahip olan Huawei Digital Power, Smart String Grid-Forming ESS teknoloji sistemini öneriyor. Bu teknoloji sistemi, şebeke oluşturma yeteneklerinin temel standartlarını yeniden tanımlayarak tüm enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketim süreci boyunca şebeke oluşturma yeteneklerini kapsıyor.

Özellikle, şebeke oluşturan ESS'nin tüm performans seviyeleri için, tüm şebeke koşulları altında ve tüm yaşam döngüsü boyunca şebeke oluşturma yeteneklerine sahip olması gerekiyor.

Bu sistem, gelecekte çeşitli iş modellerinin gereksinimlerini karşılayarak güç sistemleri için deterministik ve istikrarlı destek sağlayabilir. Huawei'nin Smart String Grid-Forming ESS'si, Qinghai ve Xizang'daki projelerde titiz deneysel testlerden geçirildi ve GW seviyesindeki projelerde başarıyla uygulandı.

ESS GÜVENLİK EKOSİSTEMİ: SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRMEK

Munich Re Group'un Bölgesel İşletme Başkanı (Hayat Dışı Sigorta) Chen Weipeng, ESS projelerinin korunması konusundaki görüşlerini paylaştı. TÜV Rheinland Çin Elektrik Enerjisi ve Elektronik Ürünler Birimi Genel Müdürü Chen Xiong, gerçek sistem güvenliğinin ESS'nin tüm yaşam döngüsünü kapsaması gerektiğine dikkat çekti.

Huawei Digital Power Şebeke Oluşturan ESS İşletmesi Başkanı Steve Zheng, ESS'lerin üç tipik özelliğe sahip olduğuna dikkat çekti: yüksek yoğunluk, yüksek voltaj ve yüksek akım. Yaşam döngüsü boyunca elektrokimyasal tutarsızlık, şebeke belirsizliği ve ESS'lerin yetersiz dijital yönetim yetenekleri büyük güvenlik risklerine neden olabiliyor.

Bu sorunları ele almak adına Huawei Digital Power, ESS'nin yaşam döngüsü boyunca güvenliğini sağlamak için "Panshi" pil paketi, iki aşamalı dizi mimarisi ve akıllı sağlık teşhisini entegre eden yenilikçi bir güvenlik sistemi başlattı.

Akü paketi minimum güvenlik birimi olarak tasarlandı. Akü termal kaçak mekanizmasına dayanan paket arkları, termal yayılımı ve yangını önlemek için üç seviyeli yalıtım kullanıyor.

Bu mimari, akım geri beslemesini etkili bir şekilde engelliyor, yüksek ve düşük voltaj geçişi sırasında istikrarlı aktif gücü koruyor ve elektrik şebekesinin hızlı bir şekilde kurtarılmasını sağlıyor.

Gelişmiş dijital yönetim platformu, güvenliğin görünürlüğü ve kontrolünü artırıyor. Akıllı hücreden şebekeye güvenlik koruması ile yedi gün öncesine kadar arıza uyarısı vererek 30'dan fazla arıza türünü tanımlıyor ve kesintisiz gerçek zamanlı durum izleme sağlıyor.

Huawei Digital Power, uluslararası yetkili kuruluş DNV ile birlikte Smart String Grid-Forming ESS üzerinde aşırı ateşleme senaryolarında güvenlik koruma kapasitesini tam olarak doğrulayan bir aşırı ateşleme testini başarıyla gerçekleştirdi. Forum sırasında, ayrıca, Huawei Dongguan Grid-Forming ESS Comprehensive Lab'da çivi penetrasyonu, suya daldırma ve termal kaçak testleri sergilendi. Test sonuçları, sistemin güvenlik performansını yanıcı olmayan, patlayıcı olmayan, yayılmayan ve zarar vermeyen dört güvenlik standardının yanı sıra şebeke dostu, yük dostu ve çevre dostu üç temel güvenlik standardı altında etkili bir şekilde doğruladı. Huawei Digital Power, sürdürülebilir ve yeşil bir geleceğe ulaşmak için PV+ESS çözümleri sunmaya ve endüstri zinciriyle birlikte çalışmaya devam edecek.

Huawei Digital Power müşteriler, iş ortakları ve kuruluşlarla birlikte ESS Güvenlik Girişimi'ni başlattı.

Girişim, ESS'ye özel yangın söndürme spesifikasyonlarını iyileştirmeyi, ESS güvenlik seviyelerinin küresel olarak teşvik edilmesi ve sürekli yinelenmesini teşvik etmeyi, yaşam döngüsü boyunca görselleştirilebilen ve yönetilebilen ESS güvenlik yetenekleri oluşturma ve süreç boyunca bir ESS proje risk değerlendirme sistemi kurmayı, böylece enerjinin geleceğini koruma, bir güvenlik temeli oluşturma ve ESS güvenliğini birlikte yeni zirvelere taşımayı amaçlıyor.