Huawei OceanStor Dorado All-Flash Depolama, DCIG'nin 2025-26 TOP 5 Siber Güvenlikli NAS raporunda yer aldı. Rapora göre, fidye yazılımlarına karşı yüzde 99,99 oranında koruma sağlayan ürün, erişim performansı yüksek güvenilirlik sunuyor.ŞENZHEN, ÇİN (İGFA) - Önde gelen bir küresel teknoloji araştırma ve analiz firması olan Data Center Intelligence Group (DCIG), Huawei OceanStor Dorado All-Flash Depolama'yı 2025-26 DCIG TOP 5 Siber Günvenlikli 10PB+ NAS Çözümleri raporunda listeledi. Huawei OceanStor Dorado All-Flash Depolama, önde gelen veri esnekliği ve NAS yetenekleri nedeniyle bir dizi övgü kazandı.

Raporda DCIG, küresel NAS pazarının önümüzdeki 7 yıl içinde neredeyse üç katına çıkacağını öngörüyor, ancak bu yaygın benimseme, özellikle artan fidye yazılımı tehdidi nedeniyle esneklik konusunda artan zorlukları da beraberinde getiriyor. Sonuç olarak, işletmeler NAS depolamayı seçerken veri esnekliğine daha fazla önem veriyor.

Rapor, işletmelerin NAS depolama alanı satın alırken veri esnekliğine öncelik vermeleri gerektiğini ve fidye yazılımı algılama, beklemede şifreleme, güvenli anlık görüntüler ve izin yönetimi ve kontrolü gibi temel özelliklere odaklanmaları gerektiğini belirtiyor. Bunu desteklemek için DCIG, raporu için 24 ana akım NAS çözümünün depolama hizmetlerini ve veri esnekliği yeteneklerini güvenilirlik, performans ve esneklik dahil olmak üzere birçok boyuta bakarak değerlendirdi. Rapor, NAS depolama satın almak isteyen kuruluşlar için değerli bilgiler sunmaktadır.

Rapor, Huawei OceanStor Dorado All-Flash NAS Depolama'sını birçok alanda öne çıkan bir ürün olarak değerlendirdi:

Çok yönlü fidye yazılımı koruması: Çözümün yerleşik olay öncesi, olay anı ve olay sonrası fidye yazılımı tespit yetenekleri; daha hızlı ve daha doğru tespit imkânı sunarak %99,99'a varan fidye yazılımı tespit oranı sağlıyor. Ayrıca, yerleşik tuzak dosyalar ve Air Gap gibi en son teknolojileri kullanarak verileri proaktif olarak korur.

İstikrarlı ve güvenilir: Çözüm, SmartMatrix Tam Örgü Mimarisi ve benzersiz NAS aktif-aktif çözümüyle birlikte yüzde 99,99999 güvenilirlik sunar. Ayrıca, her zaman erişilebilir hizmetler sağlamak için tek bir cihazdan aktif-aktif, 3DC ve 4DC DR gibi çok lokasyonlu olağanüstü durum kurtarma (DR) çözümlerine sorunsuz yükseltmeleri destekler.

Verimli ve çevik: Yenilikçi ölçeklenebilir dosya sistemi OceanFS, sistemin işleme kapasitesini artırabilirken; akıllı metadata yerleşimi ve dizin dengeleme algoritması, dosya erişim performansını önemli ölçüde iyileştirir. Bu sayede, çok sayıda küçük dosya için sektörün en iyi alternatifine kıyasla yüzde 30 daha yüksek erişim performansı sunar.

Huawei OceanStor Dorado All-Flash Depolama, birçok yıl üst üste DCIG TOP 5 siber güvenlikli depolama çözümlerinden biri olarak seçilmiştir. Huawei, depolama performansını, güvenilirliğini ve esnekliğini artırmak için inovasyona ve yatırıma öncelik vererek, kendisini çok çeşitli sektörlerdeki müşteriler için bir numaralı tercih haline getirmeyi hedefliyor.

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