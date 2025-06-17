Huawei ve SchneiTec dünyanın ilk TÜV SÜD onaylı şebeke şekillendirici enerji depolama projesini devreye aldı. Bölgede lider bir enerji çözümleri sağlayıcısı olan SchneiTec, daha önce Kamboçya'nın en büyük güneş enerjisi santralini geliştirmişti.ŞANGHAY, ÇİN (İGFA) - Huawei Dijital Güç, SchneiTec ile işbirliği içinde Kamboçya'nın ilk TÜV SÜD onaylı şebeke şekillendirici enerji depolama projesini başarıyla devreye alarak ülkenin sürdürülebilir bir enerji geleceğine geçişinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Yeni tamamlanan bu 12 MWh kapasiteli enerji depolama projesi, Huawei'in Akıllı Dizi Tabanlı Şebeke Şekillendirici ESS teknolojisini doğrulamak üzere özel olarak tasarlanmış 2 MWh'lık bir test alanını da içeriyor.

Sistem, kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının sorunsuz entegrasyonunu kolaylaştırarak hem şebeke dışı hem de zayıf şebeke senaryolarında şebekeyi dengeleme konusundaki olağanüstü yeteneklerini göstermiştir. Proje, TÜV SÜD'den yetkili sertifikasyon alarak Kamboçya'nın ilk şebeke şekillendirici ESS dağıtımı uygulaması olma özelliğini taşıyor ve gelecekteki kapasite artırımı ve büyük ölçekli enerji altyapısı gelişitirmeleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Proje TÜV SÜD, SchneiTec ve Huawei Dijital Güç tarafından ortaklaşa test edilmiştir. Enerji teknolojisi testleri ve sertifikasyonundaki titiz standartlarıyla dünya çapında tanınan TÜV SÜD, Huawei'in Akıllı Dizi Tabanlı Şebeke Şekillendirici ESS'sinin atalet tepkisi, yüksek/düşük voltaj geçişi, frekans desteği ve aşırı yük performansı gibi temel teknik özelliklerini doğruladı.

ÖNEMLİ TEST NOKTALARI

Şebeke Şekillendirici atalet: Huawei'in şebeke oluşturma teknolojisi, 3-20 saniyelik bir atalet zaman sabiti (Tj) aralığına ulaşarak - standart gereksinim olan 3-12 saniyenin çok ötesinde - daha hızlı şebeke stabilizasyonu sağlayarak olağanüstü atalet tepki performansı gösterdi.

Düşük/yüksek gerilim geçişi: Sistem, gerilim dalgalanmalarını etkin bir şekilde yöneterek kısa süreli gerilim düşüşleri ve dalgalanmaları sırasında şebeke istikrarını korudu. Nominal şebeke geriliminin yüzde 5'inden yüzde 130'una kadar geniş bir gerilim aralığında çalışmaya devam etti.

Aşırı yük ve frekans desteği: Şebeke şekillenrici ESS, %300'e varan kısa vadeli aşırı yük koşulları altında istikrarlı ve güvenilir bir şekilde çalışmış ve 0,2Hz-5Hz aralığındaki düşük frekanslı salınımları etkili bir şekilde bastırmıştır.

Siyah başlangıç: Teknoloji, yük altında hızlı kara çalıştırma kabiliyeti sağlayarak tam bir kesintinin ardından şebekenin verimli bir şekilde onarılmasını mümkün kıldı.

Huawei'in şebeke şekillendirici ESS teknolojisinin bu bağımsız doğrulaması, sistemin IEC, Çin Ulusal Standartları, Birleşik Krallık Şebeke Kodu ve Almanya'nın VDE standartları dahil olmak üzere uluslararası standartlarla tam uyumlu olarak ilk denizaşırı yerinde doğrulamasını temsil etmektedir.

TÜV SÜD sertifikasının alınması, Huawei'in şebeke şekillendirici ESS teknolojisinin enerji yönetimi ve şebeke istikrarı için küresel olarak tanınan kriterleri karşıladığını göstermektedir. Bu dönüm noktası, yalnızca Huawei Dijital Güç'ün teknolojik gelişim yolculuğunda önemli bir başarıya işaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji sektörü inovasyonunun evriminde bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Huawei Dijital Güç'ün SchneiTec ile başarılı işbirliği, Kamboçya'nın yenilenebilir enerjiye geçişinde önemli bir adımı temsil ediyor. Kamboçya'nın yenilenebilir enerji yol haritası ilerledikçe Huawei Dijital Güç, ülkenin artan sürdürülebilir elektrik talebini karşılamak için istikrarlı, ölçeklenebilir ve güvenilir çözümler sunarak ve enerji altyapısının ilerlemesini destekleyerek inovasyonu teşvik etmeye devam edecektir.