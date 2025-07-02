MWC Şanghay 2025’te düzenlenen Huawei Mobil Yapay Zeka Zirvesi’nde, 5G-A uplink deneyiminin ve ağ-servis sinerjisinin mobil yapay zeka gelişimi için kritik olduğu vurgulandı. GSMA Foundry’un Gelişen Yapay Zeka için Mobil Ağ projesi başlatıldı.ŞANGHAY (İGFA) - Mobil Dünya Kongresi (MWC) Şanghay 2025 sırasında Huawei'nin ev sahipliğinde düzenlenen Mobil Yapay Zeka Zirvesi'nde operatörler, yapay zeka ekosistemi ortakları, akademisyenler ve endüstri ortakları mobil yapay zeka endüstrisi trendlerini tartışmak için bir araya geldi ve gelecekteki mobil yapay zeka gelişimi konusunda iki önemli konsensüse vardı: 5G-A uplink deneyiminin iyileştirilmesi, mobil yapay zeka gelişimi için kritik öneme sahiptir; ve ağ-servis sinerjisi, mobil yapay zeka deneyiminden para kazanma için gereklidir.

Katılımcılar ayrıca GSMA Foundry projesinin açılışına da tanıklık ettiler: Gelişen Yapay Zeka için Mobil Ağ, operatörlerin deneyimden para kazanma sürecine girdiğini ve mobil yapay zeka için deneyim merkezli ağ inşasına başladığını gösteriyor.

GELİŞEN BİR MOBİL YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ İÇİN MOBİL YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ SİNERJİSİ

Zirvede konuşan Çin İletişim Standartları Derneği (CCSA) Başkanı Wen Ku şunları vurguladı: "5G-A ve yapay zekanın entegrasyonu, iletişim ağı evrimi için kilit yönlerden biridir. Çabalar, mobil yapay zekanın geleceğine öncülük etmek için standartlar belirlemeye, akıllı ağ entegrasyonu oluşturmaya ve ekosistemler aracılığıyla işbirliğine dayalı gelişimi teşvik etmeye odaklanmalıdır."

Zirve sırasında Rokid, MiniMax ve Unitree Robotics'ten sektör öncüleri, yapay zeka hizmet sağlayıcılarının farklılaştırılmış rekabet açısından nasıl liderlik edebileceğini ve yeni pazar fırsatlarını nasıl hızla yakalayabileceğini tartıştı. Yapay zeka ajanları, deneyimleri dokunmatik ekran etkileşimlerinden ses, video ve uzamsal bilgi işlem gibi çok modlu etkileşimlere doğru genişletiyor. Ayrıca, yapay zeka daha yüksek görsel-işitsel bit hızlarına ve model doğruluğuna ulaşmakta ve daha verimli hizmet sunumu için etkileşimler sırasında gecikmeyi azaltmak üzere 5G-A ağlarını kullanmaktadır. Bu, en az 20 Mbps uplink hızı gerektiren gerçek zamanlı etkileşimler ve yüksek kaliteli AI görüntülü arama gibi sorunsuz yeni hizmetler sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Çin Mühendislik Akademisi Yabancı Üyesi ve IEEE Üyesi Zhi-Quan Luo, operatör temsilcileri ve Ookla temsilcileri de dahil olmak üzere bir dizi konuşmacı, ağ optimizasyonundaki yapay zeka uygulamalarının yanı sıra yapay zeka teknolojilerini kapsamlı bir şekilde benimsemeye yönelik stratejik planlamalarını da paylaştı. Yapay zeka hem mobil ağları hem de daha geniş mobil endüstrisini yeniden şekillendiriyor. Bu, operatörlerin çeşitli endüstriler için farklılaştırılmış hizmetler sağlamak üzere ağların, İşletme ve Bakım'ın ve işletmelerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmelerine yardımcı olmakta ve böylece trafikten para kazanmadan işten para kazanmaya geçişlerini desteklemektedir. Zirvede katılımcılar, mobil yapay zeka için ağ yeteneklerinin ölçülmesinde uplink, gecikme ve kararlılığın en önemli faktörler olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

GİGABAND, MOBİL GENİŞ BANTTAN (MBB) MOBİL YAPAY ZEKAYA TEMEL AĞDAN PARA KAZANMA EVRİMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Önde gelen bir 5G-A teknoloji sağlayıcısı olarak Huawei, GigaBand çözüm portföyünü paylaştı. AIR düzenlemesi için hava arayüzü kaynağı (AIR) havuzlama ve optimizasyon çözücüsünün (Optsolver) uygulanması sayesinde GigaBand, yeni AI hizmetlerini desteklemek için sorunsuz 5G-A ağ evrimine olanak tanır. Bu, operatörlerin SLA güvencesine sahip ve canlı yayın, mobil yapay zeka asistanları ve bulut oyunları gibi çeşitlendirilmiş ve farklılaştırılmış hizmetlere uyarlanmış elastik ağlar oluşturmasına yardımcı oluyor. Örneğin, Hong Kong'da GigaBand'ın konuşlandırılması, farklı hizmet sağlama amaçları için çok bantlı 4G/5G paylaşımını mümkün kılmış ve istikrarlı 4G kullanıcı deneyimini korurken 5G çıkışlarında 2,28 kata kadar artış sağlamıştır. Bu durum, verimli, akıllı ve düşük karbonlu 5G SA ağları kurmaya çalışan operatörler için büyük bir nimet olmuştur.

5G-A'nın GigaBand ve diğer yenilikçi teknolojilerle yükseltilmeye devam etmesi ve sektörler arasında işbirliğine dayalı ekosistem inovasyonuyla birlikte mobil yapay zeka, mobil endüstrinin gelir artışını destekleyen ve insanlara her yerde bulunan akıllı hizmetler içeren yeni bir dijital yaşam sunan yeni bir motora dönüşüyor.

MWC Şanghay 2025, 18-20 Haziran tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlendi. Etkinlik sırasında Huawei, Şanghay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nin (SNIEC) N1 numaralı salonunda en yeni ürün ve çözümlerini sergiledi.

5G-Advanced'in ticari olarak benimsenmesi 2025'te hız kazanıyor. Huawei, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve akıllı bir dünyaya geçişi hızlandırmak amacıyla telekom hizmetlerini, altyapısını ve operasyonlarını yeniden şekillendirmek için yapay zeka alanındaki yeniliklerin nasıl kullanılabileceğini keşfetmek için küresel operatörler, sektör uzmanları ve fikir liderleriyle işbirliği yapıyor.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2025