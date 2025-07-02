Kısa bir süre önce Huawei, Gartner tarafından yayımlanan 2025 Magic Quadrant™ Yedekleme ve Veri Koruma Platformları raporunda Meydan Okuyan olarak adlandırıldı. Rapor, Huawei'yi OceanProtect veri koruma çözümleri için bir Meydan Okuyan olarak kabul ediyor. Huawei OceanProtect veri koruma çözümleri, 150'den fazla ülke ve bölgede finans, operatörler, üretim, sağlık hizmetleri, devlet ve kamu hizmetleri dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki müşterilere hizmet vermiştir.ŞENZHEN, Çin (İGFA) - Veri güvenliği pazarındaki temel eğilimleri tanıyan ve müşteri taleplerini anlayan Huawei, ileri düzey teknolojilerle donatılmış OceanProtect Yedekleme Depolama Ünitesi, OceanProtect Cihazı ve OceanCyber Veri Güvenliği Cihazı gibi ürünlerini piyasaya sürdü.

Bu ürünler; yüksek kapasiteli tümüyle flash ölçeklenebilir mimari, çok katmanlı satır içi değişken uzunlukta tekilleştirme, sentezleme gerektirmeyen kalıcı artımlı yedekleme, ağ ve depolama iş birliğiyle sağlanan çok katmanlı fidye yazılımı koruması ve derinlemesine kopya tespiti gibi öncü teknolojilere sahiptir. Bu ürünler, müşterilerin fidye yazılımlarına karşı korumanın yanı sıra verimli yedekleme ve kurtarma gibi yaygın sektör sorunlarını ele almalarına yardımcı oluyor. İleriye dönük olarak Huawei, yakınsama ve yeniliğe odaklanarak, sektörlerdeki müşteriler için en iyi veri altyapısı tercihi olmayı hedefleyerek veri koruma mimarisi, algoritmalar, donanım ve ekosistemde yenilikler yapmaya ve yatırım yapmaya devam edecektir.

Huawei Veri Depolama ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://e.huawei.com/en/products/storage/oceanprotect.

Gartner, Yedekleme ve Veri Koruma Platformları için Magic Quadrant, 24 Haziran 2025 GARTNER ve MAGIC QUADRANT, Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD'de ve uluslararası alanda tescilli ticari markalarıdır ve burada izin alınarak kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır. Gartner, araştırma yayınlarında tasvir edilen herhangi bir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek derecelendirmeye veya diğer atamalara sahip satıcıları seçmelerini tavsiye etmez. Gartner araştırma yayınları, Gartner'ın araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur ve gerçeğin beyanı olarak yorumlanmamalıdır. Gartner, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere, bu araştırmayla ilgili olarak açık veya zımni tüm taahhütleri reddeder.