HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Mardin'in Dara Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ancak, ziyaret sırasında yaşanan elektrik kesintisi, Ramanlı ve beraberindekilere zor anlar yaşattı. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle tarihi mekanları telefon ışığıyla gezmek zorunda kalan Ramanlı, bu durumun hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Tarihi kentin tarihi mekanlarını ziyaret eden Ramanlı bu kapsamda Dara'yı da ziyarete etti. Ziyareti sırasında Dara'da vatandaşlarla bir araya gelen Ramanlı, elektrik kesintilerine yönelik tepkileri dikkatle dinledi.

DEDAŞ'A ÇAĞRI Vatandaşların taleplerini anlayışla karşılayan milletvekili Ramanlı, elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'a bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentte saatlerce süren elektrik kesintisinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ramanlı, bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na taşıyacağını ifade etti.

MARDİN'İN İMAJINA ZARAR VERİYOR Ramanlı, "Dara Antik Kenti, ülkemizin önemli turistik değerlerinden biri. Burada yaşanan elektrik kesintileri, hem ziyaretçilerin deneyimlerini olumsuz etkiliyor hem de ülkemizin imajına zarar veriyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyorum. DEDAŞ kesintilere çözüm bulamıyorsa buraya bir jenaratör bıraksın."dedi.

Ziyaretle birlikte, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın en önemli yerlerinden biri olan Dara'daki elektrik kesintisini bir kez daha gözler önüne sererken, yaşanan elektrik kesintisi sorununun çözümü için atılacak adımlar merak konusu oldu.

1500 KM UZAKTAN DARA'YI GEZMEYE GELDİK AMA GEZEMEDİK Bu arada İzmir'den Dara'yı gezmeye gelen Ayşe Yılmaz da "Bin 500 kilometre uzaktan burayı görmek için geldik. Ancak elektrik yok diye Galeri mezarlık, sarnıç ve zindan gibi tarihi binaları görmemize izin verilmemesi büyük bir ayıp. Bu çağda elektrik kesintisi var diye antik şehri gezemezsiniz demek çok yanlış. 3 saattir elektrik gelmesini bekliyoruz."diyerek tepki gösterdi.