Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olan 7 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığı belirtilirken, yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.