Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 310 kişi yakalanırken, 916 şahıs ise engellendi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapıldı.

Toplantıda yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarla ilgili son bir haftalık faaliyetlere de yer verildi.

Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalandığı belirtilen açıklamada, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellendiği kaydedildi.

1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975’e yükseldiği belirtilen açıklamada, ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.

TSK'nın faaliyetleri kapsamında 24 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında da Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığı tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlandığı kaydedildi.