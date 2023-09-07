Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada 667 şahıs yakalanırken, yine son bir haftada Suriye'de saldırıda bulunan 24 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahsın yakalandığı belirtilirken, bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ü terör örgütü üyesi olduğu ve 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellendiği kaydedildi.

Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423’e yükseldiği ifade edilen açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 316’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur" denildi.

SURİYE’DE SALDIRIDA BULUNAN 24 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Öte yandan Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken; diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğinin altı çizilen açıklamada, "Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.