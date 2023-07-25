Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanan şahıslar ile ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Jandarma’ya teslim edildiği bildirildi.

Hudut Kartalları'nın Hakkari Yüksekova'da yaptığı son çalışmasını duyuran bakanlık, İran’dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Hudut Kartalları, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın sınır bölgelerinde arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.