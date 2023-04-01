Depremzedelerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Bayrağı'nın yakıldığı Danimarka'ya sert tepki gösterdi.HATAY (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Bakan Akar, dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Bakan Akar, çadır kentten ayrılırken Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin soruyu da yanıtladı.

Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi: "Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz.