İzmit Belediyesi başlattığı Teknoloji Geri Kazanım projesi, sadece bir ayda yarım milyon TL tasarruf sağladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün başlattığı Teknoloji Geri Kazanım projesiyle ekonomik ömrünü tamamladığı düşünülen ve hurdaya ayrılması planlanan elektronik cihazlar, gerekli bakımlar yapılarak yeniden belediye hizmetine kazandırıldı.

Teknoloji Geri Kazanım projesi kapsamında belediyede personelin kullanımda olan; bilgisayardan kulaklığa, projeksiyon cihazından monitöre kadar çeşitli teknolojik cihazlar geri dönüştürülerek yeniden kullanıma alındı. Bu sayede sadece bir ay içerisinde 35 teknolojik ürün geri kazanılarak önemli bir tasarruf sağlandı.

ÖZ KAYNAKLARIMIZI DAHA VERİMLİ KULLANIYORUZ

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Teknoloji Geri Kazanım projemiz, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de belediyemize ekonomik anlamda büyük bir tasarruf getiriyor. Kullanılamaz hale geldiği düşünülen cihazları yeniden hayata kazandırarak kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de çevreye olan etkilerimizi azaltıyoruz."

TASARRUFTA SINIR TANIMIYORUZ

İzmit Belediyesi, çevre dostu ve ekonomik çözümler üretmeye devam ederek, kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Teknoloji Geri Kazanım projesi, bu vizyon doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte projeyi geliştirerek kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı ve daha fazla tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi.