Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesinin mahallelerde sunduğu LGS kursundan ve Çınar Akademi’den faydalanan gençlerin aileleriyle buluştuğu programda, “LGS kurslarımızda birçok alanda çocuklarımıza dersler vererek sınav hazırlıklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinin mahallelerde sunduğu LGS kursundan ve Çınar Akademi’den faydalanan gençlerin aileleriyle bir araya geldi. Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen programa çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Geniş katılımın olduğu programda Hürriyet veliler ve gençlerle bol bol sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler ve aileler İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ’e program boyunca yoğun ilgi gösterdi. Başkan Hürriyet de her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek gençlere hayatlarında başarılar diledi.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “İzmit Belediyesi olarak gurur duyarak ve mutlulukla düzenlediğimiz LGS kursumuzda eğitim alan değerli öğrencilerimiz ile bir araya gelerek istedik. İyi ki varsınız. Çok memnun olduk. Hangi alanda hizmet verirsek verelim ‘mış’ gibi yapmamaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarına gerçekten dokunabiliyor muyuz? O insanın hayatında iyilik yaratabiliyor muyuz? Diyerek hareket ediyoruz.

“HAYATI KOLAYLAŞTIRAN PROJELER”

Yaptığımız her hizmette gerçekten bir gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Sizin evladınız bizim evladımız gibi. Ben de bir anneyim, evlat büyütüyorum. Böylesine ekonomik zorlukların bulunduğu bir dönemde çok çocuklu ailelerin evlatlarını dershaneye göndermekte sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Bu ciddi bir maliyet. Bunun farkındayız. Göreve geldiğimizden bu yana en çılgın projelerimiz: Ailelerin, çocukların, gençlerin hayatlarını kolaylaştıran projeler olacak dedik.

“ÇINAR AKADEMİ KURTARICI OLDU”

Eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak bizim en öncelikli işlerimizden bir tanesiydi. Çınar Akademi bizim gözbebeğimiz. Bazı aileler çocuklarını dershanelere gönderemiyorlar. Çınar Akademi böylesine zorlu ekonomik koşullarda birçok aile için aslında ciddi bir kurtarıcı gibi oldu. Çınar Akademi 2’inci yılında olmasına rağmen kendi marka değerini oluşturdu. Uzman kadromuzla kentin markası haline getirmeyi başardık.

“ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Biz öğretmenlerimizi LGS kursları için öğretmenlerimizi mahallelere gönderdik. Çınar Akademi LGS kurslarımız şu anda yaklaşık 10 mahallede hizmet veriyor. Çok ciddi sayıda başvuru alıyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Yeni yeni yerler yapmaya çalışıyoruz, her mahalleye gitmeye, her çocuğumuza dokunmaya çalışıyoruz. Şu anda 10 farklı mahallede 125 öğrencimize ulaşıyoruz. Daha fazla öğretmenimizle beraber daha çok bu tür ücretsiz hizmetler sunmaya çalışacağız.

“ÇOK İŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Mecliste çoğunluğumuzun olmaması sıkıntılar yaratıyor. Ekonomik anlamdaki birçok sıkıntıyı aşmaya çalışıyoruz ama özellikle tasarruf hamlelerimizi meclise getirdiğimizde ‘Hayır’ oyu almamıza rağmen çok iş yapmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle gençlerimizin sadece akademik başarılarına değil aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

GENÇLERE YÖNELİK PROJELER

Göreve geldiğimizde 1 tane kütüphanemiz yoktu. 5 yılımızın sonunda çok şükür 2 tane kocaman kütüphaneyi açmak nasip oldu. Gençlerin orada ders çalışmaktan mutlu olduğunu görünce bizde mutlu oluyoruz. İki kütüphanemizde merkezde biri Belsa’da biri Dolphin’de. Çetin Emeç ve Leyla Atakan Şehir Kütüphaneleri. İkisi de ücretsiz bir şekilde gençlerimize hizmet sunuyor. Belsa’da Gençlik Sokağı yaptık. O sokakta Youtube stüdyosu yaptık. Aynı zamanda İngilizce pratiği yapılabilecek Talk and Smile Kafe’yi o bölgede yaptık. Bir de o alanda İstihdam ofisimiz bulunuyor.

“DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Çok profesyonel bir sanat akademimiz var. Sanata ilgi duyan gençlerimiz için güzel bir akademi oldu. İçerisinde yerel müzisyenlerin kayıt imkanı için bir profesyonel kayıt stüdyosu da bulunuyor. Gençler özellikle sosyal tesislerimizi çok seviyorlar. Birçok sosyal tesisimizi ailelerimizin ve gençlerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Biz bu çalışmalarımıza eğitimde, sanatta, kültürde, sosyal destekte devam edeceğiz.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

LGS Destek Kurslarımızda da yine birçok alanda çocuklarımıza dersler vererek sınav hazırlıklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Her bir öğrencimizin gözlerindeki ışıltıyı, hayallerini gerçekleştirme yolundaki kararlı adımları gördükçe bizde bu yolda yürümenin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Değerli öğretmenlerime sundukları katkı nedeniyle, tüm idari kadroya, velilerimize çok teşekkür ediyorum.”