57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey 109.yıldönümünde Saray Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle anılacak.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi ve 57.Alay Komutanlığı organizasyonun düzenlşenece tören saat 16.30’da Saray Belediyesi önünden Kültür Merkezi eşliğnde kortej yürüyüşü ile başlayacak.

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Saat 17.30’da Çanakkale Muharebeleri Kalıntıları ve 1915 Fotoğraf Sergisi ile devam edecek tören, Araştırmacı Yazar ve 57.Alay Temsili Komutanı Hikmet Yılmaz’ın vereceği konferans ile sona erecek.

Kaynak: igf