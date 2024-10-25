Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş siyasi gündemi değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sevr’i savaşarak kabullendiremeyen iradelerin bugün masa başında Türkiye'yi paramparça ettiklerini öne sürerek, "Türk siyaseti de buna alet oluyor” dedi.

Herkesin bir eşitlik vaat ettiğini ifade eden Genel Başkan Baş, "Bakıyorsun herkes anayasada eşit, yasada eşit, ticarette eşit, eğitimde eşit, hukukta eşit, adalette eşit. Hani adaletsizlik vardı ülkede de Kürt’e varda Türk’e yok mu? Burada verilmek istenen şey aslında eşitlik değil, hani ‘El artırıyorum’ diyorsun ya, imtiyaz vermek için el arttırıyorsun. Herkesin eşit olduğu ortamda bir eşitlik vaat ediyorsan sen aslında imtiyaz vaat ediyorsun. Etnik unsurlar arasında eşitsizlik yok. Eğitimde eşitsizlik var, hukukta, adalette eşitsizlik var, gelirde eşitsizlik var, gelir dağılımında eşitsizlik var, sokakta eşitsizlik var, siyasette eşitsizlik var, medyada eşitsizlik var, sizin yönettiğiniz bütün alanlarda eşitsizlik var, yoksa hiçbir vatandaşın birbiri arasında eşitsizliği yok" diye konuştu.

Bu ülkede etnik unsurlar arasında eşitsizlik yok.Eğitimde eşitsizlik varHukukta eşitsizlik varGelir dağılımda eşitsizlik var Sokakta eşitsizlik var Siyasette eşitsizlik var Kısacası sizin yönettiğiniz her alanda eşitsizlik var.Sizin derdiniz eşitlik değil imtiyaz vermek! pic.twitter.com/DRmW8vDdj7— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) October 25, 2024

"Kalkıp da birbirine eşitlik vereceksen buralardan vereceksin kafana göre de devletin toprağını imtiyazlandırıp başkasına peşkeş çekemezsin" diyen Baş, "Sen federatif yapıya geçeceksin federasyon olacaksın, imtiyazlar elde edeceksin. O zaman yarın Laz’ı da, ‘Ben de eşitlik istiyorum’ diyecek, Çerkez de ’Ben de eşitlik istiyorum diyecek’, bilmem kim ‘Ben de eşitlik istiyorum’ diyecek, hepsine de birer federasyon verelim." dedi.