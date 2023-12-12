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Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Es, evraklarını İl Başkanlığı'na teslim ederek, Süloğlu Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi’nde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev almış isimlerden biri olan Hüseyin Es, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için belediyeye çok görev düştüğünü belirterek, "Biz mevcut imkânları harekete geçireceğiz, yeni kaynaklar sağlayacağız" dedi.

Süloğlu'nun kalkınması için çalışacaklarını kaydeden Es, "Belediyecilik bizim işimizdir. Saadet Partisinin işidir. Belediyecilik halkın içinde olmaktır. Sorunlarını çözmek için gayret etmektir.Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst belediyecilik anlayışını hakim kılacağız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz.Önümüzdeki 3,5 aylık dönemde herkesle görüşeceğiz. Ve inşallah Süloğlu ilçemize Saadet Partisi bayrağını dikeceğiz.Gayret edeceğiz, çalışacağız ve kazanacağız" diye konuştu.