TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Her sınır kapısında günde yaklaşık bin kişi gidiyor. Suriyelilerin dönmesi Suriye'nin geleceği için önemli. Suriyeliler dönünce Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar" dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayman, her ülkenin kendine özgü sosyolojik, ekonomik, jeostratejik, teolojik dinamikleri olduğuna dikkati çekerek, "Suriye’nin içinde bulunduğu süreci de böyle okumak gerekir" dedi.

Devrim sonrasında Devletleşme sürecindeki Suriye’nin geleceğine ilişkin önemli tespitlerde bulunan Yayman, konuşmasında Türkiye’nin kırmızı çizgileri olarak, "Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye’nin Milli egemenliğinini korumak lazımdır. Yeni yönetimin kapsayıcı olması çok önemlidir. Suriye’nin üniter yapısının korunması olmazsa olmazımızdır. Terör gruplarına izin verilmemelidir. Suriyelilerin geri dönüşü tarihsel önemdedir. Teşvik edilmelidir" mesajlarını verdi.

"Her ne şekilde olursa olsun gurbette olan insan için “Eve dönmek” diye bir kavramı vardır" diyen Hüseyin Yayman, "Esad yönetiminin zorbalığı ve katliamından kaçan ve yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz muhacir kardeşlerimizde, artık “Eve dönmenin” heyecanı içerisindedir. Gurbete giden her insan bir gün mutlaka hikayesinin başladığı evine dönmenin hayali içerisindedir. Suriye meselesine de böyle bakmak lazımdır" dedi.

Yayman, Hatay’daki gözlemlerini ise şöyle aktardı:

SURİYE’DE STRATEJİK VE TARİHİ ROL OYNAYACAKLAR'

"Hem Cilvegözü Sınır Kapısı’nda hem Zeytindalı Sınır Kapısı’nda hem de Yayladağı Sınır Kapısı’nda Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmek için hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Her sınır kapısından yaklaşık bin kişi geçiyor. Hatay'da 3 sınır kapısı var. Hem İdlib yönetimi ile hem Afrin’deki bölgesel gelişmelerle ilgili tüm süreç Türkiye üzerinde ilerledi. Bu çok önemliydi. Suriyeli vatandaşların kendi ülkesine dönme çabasında olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki Suriyeliler döndüğünde oradaki anayasa değişikliğinde, seçimlerde oy kullanacaklar ve Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Dönmeleri hayati bir mesele. Stratejik ve tarihi rol oynayacaklar Suriye’de. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz bir meseledir. Suriye asla bir Afganistan olamaz. Suriye bir Norveç’te olmaz. Çünkü Suriye, Suriye gibi olacak, kendine has özellikleri var. Suriye’de Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler de var. Birlikte yaşamalarını destekliyoruz. Yeni yönetimin kapsayıcı olması hayati önemdedir. Türkiye’de tarımda, sanayide çalışacak işçiler buluruz ancak Suriyeliler dönmezse yönetimde olamayacak. Hataylılar dönerlerse de dönmezlerse de başımızın üstünde diyor".