Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha rahat ortamlarda spor yapabilmesi adına parklarını revize ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda bir halı saha inşa edilen Akse Huzur Parkı’na şimdi de modern bir basketbol sahası kazandırıldı.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerinin sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek adına çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, Çayırovalıların daha rahat ortamlarda spor yapabilmesi adına parklarını revize etmeye devam ediyor. Akse Mahallesi’nde bulunan ve Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda halı saha inşa ettiği yerlerden olan Akse Huzur Parkı’na bir de basketbol sahası kazandırıldı. Çayırovalıların huzurla spor yapabileceği bir park haline gelen Akse Huzur Parkı’nda çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak basketbol sahasını da tamamlayarak, Çayırovalıların hizmetine açtı.

YENİ BASKETBOL SAHASI TAMAMLANDI

14mX24m ebadında inşa edilen basketbol sahası, yenilenen banklar ve kamelyalarla beraber, Çayırovalıların huzurla vakit geçirip spor yapabileceği bir park haline gelen Akse Huzur Parkı’nda yapılan futbol ve basketbol sahalarından en çok Çayırovalı çocuklar ve gençler memnun. Her iki sahasıyla da Çayırovalıların gönül rahatlığıyla spor yapabileceği bir alan olan Akse Huzur Parkı, şimdiden Çayırovalı çocukların gözdesi bir alan haline geldi.