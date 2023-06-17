IAB Europe, 20 ulusal IAB’nin Sürdürülebilirlik Ortak Taahhütnamesine imza attığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu olan IAB Europe, 20 ulusal IAB’nin Sürdürülebilirlik Ortak Taahhütnamesine imza attığını duyurdu. Taahhütnameyi İnteraktif Reklamcılık Derneği adına, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş imzaladı.

Avusturya, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Norveç, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan IAB’lerinin imza attığı bu taahhütname ile dijital reklamcılık sektöründe sürdürülebilirlik için düzenleyici politikaların belirlenmesi, bu politikaların sektörün her kademesine yayılması ve standartlaştırılması amaçlanıyor.

Dijital reklamcılık sektöründe kullanılan internet, cihazlar ve destekleyici sistemlerle üretilen sera gazı emisyonları, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor. Yakın gelecekte iki katına çıkacağı tahmin edilen bu miktarın önüne geçilebilmesi için sektörün iklim krizini kabul etmesi ve kararlı adımlar atması gerekiyor. Yapılacak çalışmalar, markaları sürdürülebilir reklamları tercih etmeye yönlendirirken, dijital reklamcılık ekosisteminin genel karbon ayak izinin azaltmasını da sağlayacak.