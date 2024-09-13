Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Edirne ve Türkiye için durmadan çalışmaya, üretmeye devam ettiklerini söyleyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü Atatürk OSB'nin, kentin kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olacağını ve istihdam olanaklarının genişleyerek üretimin güç kazanacağını vurguladı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerinin sayısını 362’ye çıkardıklarını duyurdu.

Türkiye'nin ürettiğine ve güçlendiğine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaşımında, "Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ve Gaziantep Nurdağı OSB ile organize sanayi bölgelerimizin sayısını 362’ye çıkardık. Her yeni Organize Sanayi Bölgesi, üretim kapasitemizi artırıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. 120 bin hektarlık alanda, 362 OSB ile üretim altyapımızı sağlamlaştırdık. Türkiye'nin her bölgesinde istihdam ve yatırım fırsatlarını büyütüyoruz.Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyoruz! Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesi adına her zaman destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkürlerini sunan İba, Edirne'nin bundan sonra güçlü sanayisi ile de anılacağını aktardı.

Göreve geldikleri günden bu yana Edirne'nin gelişimine katkı sağlama noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen İba, hükümetin desteği ile sanayiden, teknolojiye, eğitimden, istihdama kadar birçok alanda yatırım yaptıklarını ifade etti.