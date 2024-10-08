İBB, başlattığı ‘Temiz Okul’ projesi ile öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine destek sağlıyor. Talep edilen okullarda temizlik hizmeti gerçekleştiren İBB mobil ekibi, bir haftada toplam 64 bin 314 öğrencinin okulunu baştan sona temizledi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hayata geçirdiği ‘Temiz Okul Ekibi’ ile talep eden okullara, profesyonel temizlik desteği sunuyor. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini teşvik etmeyi ve okul hijyenini artırmayı hedefleyen proje kapsamında görevlendirilen 10 mobil ekip, sınıflardan, ortak alanlara kadar okul binaların tüm temizlik hizmetini sağlıyor.

BİR HAFTADA 59 OKUL TEMİZLENDİ

Hafta içi 4 mobil ekip ile öğrencilerin derste oldukları saatlerde ıslak zeminlerin (WC) temizliği yapılıyor. Geriye kalan 6 mobil ekip ile hafta içi ders saatleri dışındaki akşam vakitlerinde genel temizlik yapılıyor. Hafta sonu ise 10 mobil ekibin tamamı okullarda genel temizlik için çalışmalarını sürdürüyor. İBB mobil temizlik ekibi, bir haftada 59 okula temizlik hizmeti götürerek toplam 64 bin 514 öğrencinin okulunu temizledi.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOYUNCA DEVAM EDECEK

İBB’nin okul temizliği desteği, eğitim öğretim yılı boyunca toplam 39 haftada (ara tatiller dâhil) 7.020 seans olacak şekilde sürdürülecek.

NASIL TALEP OLUŞTURULUR?

Talepler, İBB Temiz Okul hattı üzerinden (0212) 455 33 33 numaralı telefondan ve yazılı olarak da okullardan alınıyor. Temizlik personelinin yetersiz olduğu belirlenen okullardan başlayarak; öncelikli olarak devlet okullarının talepleri işleme alınıyor.