İBB’nin LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere sınav sürecinde katkı sağlamak amacıyla kurduğu İBB Ders Atölyeleri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvuruları başladı. Atölyelere 29 Haziran’a kadar “İstanbul Senin” mobil uygulamasından online olarak başvurabiliyor.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ders Atölyeleri, öğrencilerin LGS’ye ve YKS’ye etkili bir şekilde hazırlanmaları için 2022 yılında açıldı.

Alanında uzman 180 öğretmen ile ücretsiz hizmet veren İBB Ders Atölyeleri’nde LGS’ye girecek öğrenciler için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde eğitimler verilirken, YKS’ye girecek öğrenciler için Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce branşlarında eğitimler veriliyor. Atölyelerde sınava hazırlanan öğrencilere sınav stresi ve kaygısıyla başa çıkma, etkili ders çalışma yöntemleri, çalışma programı oluşturma gibi birçok konuda PDR uzmanları tarafından destek veriliyor.

BAŞVURULAR “İSTANBUL SENİN” UYGULAMASINDAN YAPILIYOR

Sınavlara hazırlıkta son aşama gelen İBB Ders Atölyeleri için yeni eğitim öğretim dönemi çalışmaları devam ederken, 2026 yılında LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilere yönelik başvuru dönemi başladı. Türk vatandaşı olup İstanbul’da ikamet eden 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere hizmet veren atölyelerde başvurular öğrencinin okul başarı puanı ve aile gelir durumu gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Önümüzdeki yıl sınavlara hazırlanmak için İBB’nin Ders Atölyeleri’ni tercih edecek olan öğrenciler başvurularını “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

29 Haziran’da sona erecek olan başvuruların değerlendirilmesinin ardından kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler SMS ile bilgilendirilecek ve kayıt işlemleri 8-13 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

Kesin kayda davet edilen öğrenciler https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ web sitesinde detaylı adres bilgisi yer alan kayıt hakkı kazandıkları Ders Atölyesi’ne şahsen veya bir yakını tarafından müracaat yoluyla işlemlerini tamamlayabilecek.