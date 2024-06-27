Bahçelievler’de sabaha karşı çöken bina ihbarının ardından İBB; İtfaiye, Zabıta, İSKİ ve İGDAŞ başta olmak üzere 8 birim ve 51 personelle olay yerinde çalışmada bulundu. 35 personelle görev yapan İstanbul İtfaiyesi, 2 K9 köpekli ve elektronik dinleme cihazı destekli arama faaliyeti gerçekleştirdi. 5 katlı binanın 3 katında yaşanan çökmede can kaybı ve yaralanan olmadı. İBB ekipleri, binanın 1980 yılında yapıldığını tespit etti. 44 yıllık yapının bodrum, zemin ve normal kat olarak inşa edildiği yapı kayıt belgesi bulunduğu ancak üstteki 2 ve bir çekme katın sonradan ilave olduğu saptandı.İSTANBUL (İGFA) - Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigâr Sokak’ta 5 katlı binanın alttan 3 katında çökme meydana geldi. Üstten 2 katı zemine oturdu. Çökme nedeniyle bina arka sokakta bulunan binaya yaslandı. Çöken binanın yaslandığı binaya kısmen zarar verdiği görüldü.

Olayın ardından 04.50’de ihbarın gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bölgeye sevk edildi. Çökme nedeniyle yapılan çalışmalarda İstanbul İtfaiyesi, AFAD ve UMKE arama faaliyetinde bulundu. 35 personelle görev yapan İstanbul İtfaiyesi, 2 K9 köpekli ve elektronik dinleme cihazı destekli olarak çalışmalarını yürüttü. Olayda can kaybı ve yaralı tespit edilmemesi üzerine arama çalışmalarına son verildi.

İSKİ ve İGDAŞ ekipleri güvenlik için su ve gaz girişini kesti. İGDAŞ ekipleri bina ve çevresinde gaz ölçüm cihazıyla ölçüm yaptı. Güvenlik tedbiri nedeniyle binanın bulunduğu sokak ve çevre sokaklara gaz sağlayan vana kapatıldı. Herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmedi.

İBB’ye bağlı Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, AKOM, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yapılan çalışmaları destek vermek ve bina sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttü.

Yıkılan binanın 1980 yılında inşa edildiği ve inşa edildiği haliyle yapı kayıt belgesi bulunduğu tespit edildi. Ancak üstteki 2 ve bir çekme katın sonradan ilave olduğu ve yapı kayıt belgesi bulunmadığı saptandı. 8 daire 2 dükkandan oluşan binanın 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı tespiti bulunmuyor.