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İstanbul’da sabaha karşı başlayan yağış, sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili oluyor. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde ölçüldü. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da bu hafta sonu için beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bugün gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren lodostan karayele dönmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi (4-6 °C) bekleniyor. Rüzgarın da zamanla şiddetini artırarak kuzeyde kalan ilçelerde fırtına şiddetinde (50-80 km/s), güneyde kalan ilçelerde ise kuvvetlice (30- 50 km/s) eseceği bekleniyor.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ VE ÜMRANİYE’DE

İstanbul ilçelerde saat 12 itibariyle en fazla yağış ise Beykoz (39.9 kg/m2) , Ümraniye (36.9 kg/m2), Sarıyer (35.8 kg/m2) ve Şişli (32.6 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

5.045 PERSONEL, 2.104 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.