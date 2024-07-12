İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, adli yardımda görev alan avukatların bekleyen vekalet ücreti alacaklarının karşılanabilmesi amacıyla İstanbul Barosu ile protokol imzalama yetkisi veren teklif dün İBB Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), adli yardımda görev alan avukatların bekleyen vekalet ücreti alacaklarının karşılanabilmesi amacıyla İstanbul Barosu ile bir protokol imzalayacak.

İBB MECLİSİ’NDE KABUL EDİLDİ

Protokol için İBB Başkanı’na yetki veren teklif dün İBB Meclisi’nin Temmuz ayının son oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Protokolün amacı, adli yardım sisteminin işleyişini iyileştirerek, toplumsal adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmak olarak tanımlanıyor. İstanbul Barosu ile İBB'nin bu iş birliği ile, avukatların maddi haklarını korumayı ve adli yardım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini hedefleniyor

İMAMOĞLU: ADALETE ERİŞİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MEKANİZMA

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “İBB olarak Adli Yardımda görev alan avukatların beklemekte olan vekalet ücreti alacaklarının karşılanabilmesi amacı ile İstanbul Barosu ile protokol yapacağız. Adli yardım hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasında ve yoksul bireylerin, şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların adalete erişimleri açısından önemli bir mekanizmadır.” ifadelerini kullandı.