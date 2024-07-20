Yarım asrı geride bırakan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı Müze Gazhane’de anılıyor. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs’ta kalıcı barış, güven ve huzur ortamını tesis etmek üzere gerçekleştirilen Barış Harekâtı, 50. yıla ithaf edilen çok özel bir sergi ve bir dizi etkinlikle Müze Gazhane’de. ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu’ sergisi bu akşam açılıyor. Etkinlikler kapsamında söyleşiler yapılacak ve Kıbrıs Halk Dansları ile tiyatro oyunu sahnelenecek.İSTANBUL (İGFA) - Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamında İBB Miras ve İBB Kültür’ün katkılarıyla Müze Gazhane’de düzenlenen ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu’ sergisi, İBB Atatürk Kitaplığı’nın arşivinden fotoğraf ve belgeler eşliğinde Barış Harekâtı sürecine farklı açılardan ışık tutuyor. 20 Temmuz Cumartesi akşamı (bugün) açılacak sergide, 100’ü aşkın fotoğrafın yanı sıra havadan atılan el bildirileri ve bir hatıra albümü de izleyicilerle buluşuyor. Tarihî bağları güçlendirmeyi, geçmişte inşa edilen barış ve dostluğun hafızasını yinelemeyi amaçlayan sergi, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın öncesini, harekât esnasını ve sonrasını kayıt altına alan; süreç boyunca Türk askerlerinin ve Kıbrıslı Türklerin, adadaki yaşantılarına tanıklık eden bir deneyim sunuyor. Sergi açılışının ardından müzik yazarı Murat Meriç saat 20.30’da ‘Kıbrıs Barış Harekâtı ve Müzik’ başlıklı sunum ve DJ performansı gerçekleştirecek. Aynı akşam saat 21.30’da KKTC TUFAD’ın (Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği) halk dansları gösterisi İstanbullularla buluşacak. 21 Temmuz Pazar akşamı saat 20.30’da ise, İBB Şehir Tiyatroları ev sahipliğinde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ‘Park’ta Güzel Bir Gün’ adlı oyunu Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun ücretsiz biletleri ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden temin edilebilir.

‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu’ sergisiyle paralel düzenlenen etkinlikler kapsamında; 22 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de, moderatörlüğünü Namık Sinan Turan’ın üstlendiği ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi’ ve 25 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de Güven Gürkan Öztan’ın moderatörlüğündeki ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı: Bir Dönem Tanığı Onur Öymen’ söyleşileri Müze Gazhane’de İstanbulluları ağırlayacak.

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