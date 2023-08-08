İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'İBB Miras', Alevi inancı ve kültürünün en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli Pülümür Hacılı Köyü’ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için harekete geçti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Alevi inancının en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli Pülümür Hacılı Köyü’ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için Erzurum Bölge Koruma Kurulu'ndan gerekli izinleri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte çıktığı Tunceli turunda, rotasını Hacılar Köyü’ne kırdı.

Köy halkının yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından, Pir Sultan Abdal Ocağı’nın restorasyonuyla ilgili bilgilendirildi.

Polat, “Burası, Pir Sultan’ın yaşadığı iki tane ocaktan birisi. Bir tanesi, esas merkezi olan Banaz'daki yapı. Şu an o da tescillendi. Ve bizim buradaki yapıyla da ilgilendiğimiz süreçte de bu yapı da şu an kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda. 2 sene önce, İBB miras olarak, burada uzunca bir süre kalarak, etrafı çalışmasını yaptıktan sonra bir belgelemesini yaptık” bilgilerini İmamoğlu ile paylaştı.

“Yakın bir zamanda İBB Miras buraya geldi ve artık içinde de şantiyeyi başlattı” diyen Polat, “Buradaki çalışma, bir inşai faaliyet sonucu getirecek, bir konfor getirecek. Ama öncelikli olarak burada artık çok çok özel bir Alevi kültürünün, çok özel bir ocak evini koruma ve doğru bir restorasyon anlayışını, diğer şehirlerde kötü örnekleri de gösterecek bir emsal olma konusu çok önemli” diye konuştu.

Hacılar Köyü’nde Alevi vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarih olarak unutulmuş, belki üstü örtülmüş bir hazineyi tekrar ülkemize kazandıracağız. Sadece bu köyün bir değeri değil, bu ülkenin bir değeri olacak” dedi.