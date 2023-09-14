İBB’nin yükseköğrenim yurtları için başvuru süresi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 800 öğrencinin kaldığı yurtlara, bu eğitim döneminde yenileri eklendi. 5 bin öğrenci kapasitesine ulaşıldı. İBB yurtlarına bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 22 bin 10 öğrenci başvuru yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yönetimindeki yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 21 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında online olarak alındı. İBB Yurtlarına, T.C. vatandaşı, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı, ailesi (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet eden, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmayan, kamu personeli olmayan, otuz yaşını doldurmamış olan öğrencilerin başvuruları kabul edildi.

22 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Geçtiğimiz yıl 10 yurt ve 2 bin 800 yatak kapasitesiyle hizmet veren yurtlarda bu yıl yurt ve yatak sayısı artırıldı. 2023 – 2024 akademik yılı öncesinde yurt sayısı 14 oldu. Yatak kapasitesini ise yaklaşık 5 bine çıkartıldı.

İBB, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 22 bin 10 öğrencinin barınma başvurusunu aldı. Başvuruların yüzde 61’i kız öğrencilerden oluşurken, yüzde 39’luk kısmı erkek öğrencilerden geldi.

TÜM BAŞVURULAR OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından taleplerin değerlendirilmesi de sona erdi. Sadece şehir dışından gelen gençlerin başvurusunun alındığı yurtlar için öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi (örgün öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim), öğrenim programı türü (lisans/ön lisans), hangi tip üniversite olduğu (devlet ya da vakıf), YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise), mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı gibi değerlendirme kriterleri göz önünde bulunduruldu.

Tamamı yurt.ibb.istanbul adresinde yer alan başvuru değerlendirme kriterleri arasında öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış), anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, yüzde 50 ve üzeri engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı ve 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisi ve birinci derece yakınının etkilenip etkilenmediği de İBB Yurtlarına yapılan barınma başvurularının değerlendirme kriterleri arasında yer aldı.

SONUÇLAR 15 EYLÜL’DE

Tüm bu kriterlerin ışığında yapılacak incelemelerin ardından öğrenciler başvuru sonuçlarına 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

ONLİNE KAYITLAR 18 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında barınmaya hak kazanan ve isimlerini asil listede gören öğrencilerin kayıtları web sitesi üzerinden 18 -22 Eylül tarihleri arasında online olarak alınacak. Öğrenciler kayıtlarını yaptıktan sonra web sitesinde belirtilen kesin kayıt evraklarıyla birlikte 23 Eylül tarihinden itibaren yurtlarına giriş yapabilecekler. Asil listede yer alanların 22 Eylül’e kadar kayıt yaptırmaması durumunda ise boş kalan kontenjan kadar yedek listede yer alan öğrencilere 25 Eylül’de bilgilendirme yapılacak. Bu öğrenciler de 26 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında online kayıt yapabilecek ve 1 Ekim’den itibaren yurtlarına giriş yapabilecekler.