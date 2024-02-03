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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çifteler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni yüzde 115 arttırdı. 7 bin TL olan “Evlilik Desteği” paketini 15 bin TL’ye çıkardı. Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Çiftlerin gelir ve ihtiyaç durumuna bakılırken, şartları taşıyan çiftlere tek seferlik karşılıksız ödeme yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik krizin getirisi enflasyon, artan yoksulluk gibi nedenleri göz önünde bulundurarak yeni evlenen çiftelere verdiği maddi desteği artırdı. 7 bin TL olan “Evlilik Desteği” 15 bin TL’ye çıkarıldı. 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren uyulamaya konulan “Evlilik Desteği” ile bugüne kadar 8 bin 682 çifte ulaşıldı.

NASIL BAŞVURULUR?

“Evlilik Desteği” için başvurular; Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) kanalları üzerinden yapılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

TC vatandaşı olması İstanbul’da ikamet etmesiÇiftlerin her birinin 18 yaş üstü olmasıMedeni durumunun “evli” ibaresi haricinde olmasıBirden fazla evlilik yardımı başvurusunun bulunmaması Nikâh tarihinin başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün sonra olması

DESTEK SÜRECİ NASIL?

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor. Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor. Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor. Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor. Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor. Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.