İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy’deki Mavi Göl’ün atık döküm sahası olduğu iddialarını yalanladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, alanın eski bir maden ocağı olduğunu ve rehabilitasyonla doğal haline kavuşturulacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Arnavutköy’deki Mavi Göl ve çevresinin “atık döküm sahası” ilan edildiği ve doğa tahribatına yol açıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

İBB, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

İBB’nin açıklamasına göre, Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan Mavi Göl, doğal bir göl değil, geçmişte madencilik faaliyetleri yürütülen bir taş ocağında su birikmesiyle oluşan yapay bir gölet. Bilimsel raporlarla da desteklenen bilgiye göre, bölge doğal sit alanı veya hassas bir ekosistem değil.

İBB, 2016’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak, halk sağlığı için risk oluşturan bu eski maden sahasının rehabilitasyonu için izin talep etti.

2017’de Orman Genel Müdürlüğü tarafından İBB’ye tahsis edilen alan için projelendirme çalışmaları başlatıldı. Mart 2025’te revize edilen proje, 28 Mayıs 2025’te Bakanlık tarafından onaylandı.

Proje kapsamında, göletin bulunduğu çöküntü alanı toprak dolgu yöntemiyle maden öncesi topoğrafyasına döndürülecek ve ağaçlandırılarak doğal yaşama kazandırılacak.

ATIK DÖKÜM SAHASI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İBB, alanda evsel, endüstriyel veya kimyasal atık dökümü yapılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Kullanılacak malzemenin yalnızca bakanlık onaylı kontrollü toprak dolgu olduğu belirtilirken, projenin İstanbul’un çeşitli bölgelerinde başarıyla uygulanan rehabilitasyon projelerine benzer olduğu vurgulandı. Açıklamada, göletin derinlik farklarının insanlar ve hayvanlar için tehlike oluşturduğu, geçmişte 2 vatandaşın boğularak hayatını kaybettiği ifade edilerek, rehabilitasyonun can güvenliği açısından da zorunlu olduğu kaydedildi.