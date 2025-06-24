İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yaz tatilindeki çocuklar için keyifli bir etkinlik daha düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - “İBB Çocuk Sinema Buluşmaları” kapsamında 28 Haziran 2025 Cumartesi günü, saat 20.00 – 22.00 arasında Sururi Parkı’nda açık hava sineması etkinliği gerçekleştirilecek. Çocuklar ve aileleri, yaz akşamının serinliğinde sinema keyfi yaşayacak. Etkinlik öncesinde sahnelenecek Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, geleneksel kültürümüzden izler sunarak katılımcılara neşeli anlar yaşatacak.

Ailelerin katılımına da açık olan bu özel buluşmaya “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden kayıt yaptırmak mümkün. Katılımcılar etkinliğe “Sandalyeni Kap Gel” çağrısıyla kendi sandalyeleriyle gelerek rahat ve samimi bir ortamda keyifli vakit geçirebilecek.

İBB, şehirde yaz tatilini geçiren çocuklar için kültürel ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.