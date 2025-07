İBB’nin 1780 kişilik kadro için açtığı işe alım ilanına yaklaşık 70 bin kişi başvurmuş, işe alınması muhtemel memur adaylarının mülakatı için Saraçhane’deki ana yerleşkede ‘cam oda’lar kurulmuştu. Her aday, kendilerine sorulacak soruları cam fanuslardan seçmişti. İSTANBUL (İGFA) - Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasından bir gün önce, 18 Mart günü, şeffaf mülakatların gerçekleştirildiği odalara kısa ziyaretler yapmış, “Bu ülkenin adil bir düzene kavuşmasını arzu ediyoruz. Adaletli bir devletin, adaletli bir sistemin, başta yargı olmak üzere, her türlü insanını mutlu eden, insanı güvende hissettiren, bu ülkeye, devletin her kurumunu güven duyacağı bir ortamı var etme konusunda bir dönemi ülkemize kazandırma çabası içerisindeyiz,” demişti.

İşte o adaylardan işe alınmaya hak kazananlar, teker teker İBB’ye davet edilmeye başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından karşılanan çiçeği burnunda memurlardan bazıları, duygularını, “Şeffaflık konusunda, hak yememe konusunda hayran kaldım. Bu, beni çok mutlu etti. Sürecin gerçekten çok şeffaf olduğuna inanıyorum. Sonra kurumun kurumsallığını zaten anlatmaya ihtiyaç bile yok yani. Bunu buraya girdiğiniz andan itibaren anlıyorsunuz. Şu kapıdan içeri girdiğiniz anda anlıyorsunuz ve çok mutluyuz gerçekten. Süreç hem çok şeffaf hem de çok güzel ilerledi. Her konuda bilgilendirildik. Hem komisyon tarafından hem de tüm aşamalarda o şeffaflığı hissettik zaten. Sonrasında da buradayız. Mutluyuz, teşekkür ederiz,” sözleriyle dile getirdi.