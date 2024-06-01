Yenimuhacır Beklediye Başkanı Tamer Kıral, dün İstanbul’da ziyaretlerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kıral ilk olarak, İller Bankası Bölge Müdürü Bahri Türkşen’i 'i makamında ziyaret ederek, Yenimuhacır’da devam eden ve ileride yapılacak işler ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Kıral İlgi alakası ve misafirperliğinden ötürü Bölge Müdürü Türkşen’e 'e teşekkür etti.

İBB’DEN 1250 AKILLI SAYAÇ

Daha sonra İSKİ’yi ziyaret eden tamer Kıral, Yenimuhacır’a 1250 adet hibe akıllı sayaç alımı ile ilgili sözleşmeyi imzaladı.

Kıral, başta İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ ya ve tüm İSKİ ekibine, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.