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İBB’nin ‘Kültür Buluşmaları’, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yenikapı’nın bu haftaki misafiri, Kars-Ardahan- Iğdır. Memleket özlemini gidermek ve Kars-Ardahan-Iğdır bölgesinin kültürünü daha yakından tanımak isteyen İstanbullular, 15 Şubat’ta başlayan 18 Şubat’a kadar devam edecek Kültür Buluşmaları’nda bir araya geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kars, Ardahan ve Iğdır'ın sivil toplum kuruluşları ile birlikte 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde Kars-Ardahan-Iğdır Kültür Buluşmaları düzenliyor. 29 Yöresel Aşık’ın katılımıyla, Aşıklar Bayramı'na dönüşen, yerel sanatçıların konserleri, yöresel ürün ve yemeklerin yer aldığı ücretsiz etkinlik, 18 Şubat Pazar gününe kadar Yenikapı Etkinlik Alanı’nda devam edecek.

Etkinlik alanına gelen ziyaretçiler, canlı kazları yakından görmenin yanı sıra, bu büyüleyici kuşlar hakkında birçok yeni bilgi öğrenme ve keşfetme fırsatı bulacak. Bu atmosfere ortak olanlar, seyahat tutkunları ve tarih meraklılarının gözdesi Doğu Ekspresi maketi ile bölgenin meşhur Damalı Bebeği’nin eşsiz hikayesi de ziyaretçileri bekliyor.

GELENEKSEL KAZ ETİ VE MEŞHUR KARS KAŞARI ÇEŞİTLERİ YENİKAPI’DA

İBB’nin ev sahipliğini yaptığı Kültür Buluşmaları, damakları çatlatan lezzetli ürünlerini ise ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Hangel, kete, piti, kaz eti , kesme aşı, uzun elma, gravyer, Kars kaşarı, çecil tel peyniri gibi çeşitli yöresel lezzetlerin ikram ve satışının yapıldığı Yenikapı Etkinlik Alanı’na gelen İstanbullular, memleketlerinden gelen yerel ürünlerden doğrudan alışveriş yapma imkanına da sahip olacak.