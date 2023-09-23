Yatak ve yan sanayi sektörünün öncü markalarının bir araya geleceği IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerine kapılarını açacak. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de bir ilk olan birbirinden farklı bitkilerin özlerinden elde edilen yatak ürünlerinin sergileneceği fuarda, sürdürülebilir bir yatak yan sanayisinin vurgusu yapılacak. Aynı zamanda geniş katılımcı yelpazesi ile turizm profesyonellerine, doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunacak olan eş zamanlı fuarlar; Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show ise 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de ilk Off-Road aile karavanını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası yatak yan sanayinin temel taşlarını bir araya getirecek IBIA Expo Fuarı’nda bu yıl sürdürülebilir sanayi ürünleri sergilenecek. Güneş panelleri sayesinde yüzde yüz yeşil enerji ile üretilen temiz yapıştırıcılar ve ürünler fuarda yerini alacak. Atıklardan geri dönüşüm yolu ile elde edilerek üretilen elyafların tanıtımı ile de yatak yan sanayinde sürdürülebilir üretimin öncülüğü gözler önüne serilecek.

UZAKTAN KUMANDA İLE PARK EDİLEBİLEN KARAVANLAR

BİFAŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sektöründe Türkiye’nin tek fuarları olan TINY HOME SHOW – 2. Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları ile KARAVAN SHOW EURASIA- 2. Kamp, Karavan Ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı’na; 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcı bekleniyor. Fuarda uzaktan kumanda ile hiç caba harcamadan birkaç dakika içerisinde park etme kolaylığı sağlayan karavanlar tanıtılacak. Bir diğer dikkat çeken ürün ise Türkiye'de ilk ve tek olan karavanın dış kısmına doğru açılan ocak sistemleri olacak.