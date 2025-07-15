Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Osman Güler başkanlığındaki IBIA Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.ANKARA (İGFA) - Anıtkabir Özel Defterini de imzalayan IBIA ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesinde yaktığınız meşale aradan geçen yıllara rağmen sönmeden yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği IBIA olarak ilke ve inkılaplarınızdan aldığımız ilhamla topluma hizmet etmeyi, çağdaş uygarlık seviyesini aşarak ülkemizin dünyanın sektörümüzde lider olması yolunda hedefimizi yaşatmayı görev biliyoruz.

Sizden miras kalan bu kutsal vatanı birlik ve beraberlik içinde bilimle, emekle, adaletle ve azimle geleceğe taşıyacağımıza söz veriyoruz.

Aziz hatıranızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Ne Mutlu Türk’üm diyene"

IBIA Yönetim Kurulu'nun Anıtkabir ziyareti Anıtkabir müzesinin gezilmesiyle son buldu.

BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞME

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Anıtkabir ziyaretinin ardından Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov’u da makamında ziyaret etti.

Ziyaret ardından açıklama yapan IBIA ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov kendisini ziyaretimizden çok memnun oldu. Sayın Büyükelçi ile yakında kuruluş işlemleri tamamlanacak olan Kırcaalili Yönetici Sanayici ve İş İnsanları Derneği hakkında görüşmelerde bulundu. Büyükelçi Anguel Tcholakov faaliyetlerimizi destekleyeceklerini ve ilk etkinliklerden birisinde Bulgaristan’daki devlet destekleri ve teşvikler konusunun üyelere anlatılması için toplantı yapılmasını önerdi” dedi.