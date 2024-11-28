Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı, Afyonlu iş insanı İbrahim Alimoğlu’nun adıyla 30 Eylül 2013 tarihinden bu yana Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında hizmet veren İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü’ne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde İbrahim Alimoğlu’na ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Etnik ve antika değere sahip müzik aletlerini uzun yıllardır dünyanın dört bir tarafına yaptığı seyahatlerde toplayan ve fabrikasında sergileyen EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) ve AKÜ Devlet Konservatuvarı’nın bir müzik müzesi kurma kararı sonrasında arşivindeki müzik aletlerini müzeye bağışladı.

Tüm maddi giderleri İbrahim Alimoğlu tarafından karşılanan müze, Afyonkarahisar ve Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki sanatçılar tarafından yapılan bağışlarla zenginleşti.

Türkiye Polis Akademisi Geçmiş Dönem Başkanı Prof.Dr. Remzi Fındıkoğlu dönemin Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun referansıyla muhtelif bakır üflemeli ve bulunması zor çalgıyı müzeye kazandırdı. Afyonkarahisarlı yerel sanatçı Ömer Yarşi’nin bağışlarının yanı sıra Kütahya’nın halk ozanlarından Hisarlı Ahmet’in sazları da oğlu TRT Sanatçısı Mustafa Hisarlı tarafından müzeye bağışlandı. Bazı luthiyer (müzik aleti yapımcısı) ve müzik evi sahiplerinin bağışları da müzenin zengin bir içeriğe sahip olmasını sağladı.