Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde yeni kabine üyelerini açıklaması sonrasında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev alması ardından MİT'in başına geçecek olan isimler de merak konusu oldu. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın'ın bu koltuğa en yakın isim olarak konuşuluyor.ANKARA (İGFA) - MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak yeni dönemde kabinede yer alması ardından yerine geleceği isim merak konusu oldu.

Kamuoyunda bir süredir MİT Başkanlığı için adı geçen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdi.

GÖLGELİ KARANLIK FOTOĞRAFINI KOYDU

Kalın profil fotoğrafını gölgeli karanlık siyah beyaz bir fotoğrafla değiştirdi.

Kalın, son yaptığı paylaşımında ise, "Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi hayırlı olsun" dieklerini, "Bakanlarımıza başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Bir önceki kabinede görev alan bakanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam" ifadeleriyle kutladı.