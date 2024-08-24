Saros'ta Uçak, Gemi ve Su Altı Tarihi Müzesinin yerlerini belirlemek için şamandıra yerleştirildi

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Körfezi'nde dalış turizmini daha da ileriye taşımak ve bölgenin zengin su altı tarihini ve doğal güzelliklerini dalış tutkunlarına sunmak amacıyla, su altına yerleştirilen uçak, gemi ve su altı tarihi müzesinin bulunduğu İbrice Limanı'ndaki noktaları belirlemek için şamandıralar bugün denize yerleştirildi.

Bu adımla, İbrice Limanı'nda benzersiz su altı dünyasını keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yepyeni bir dalış rotası oluşturması hedefleniyor. Dalış yapanlar, tarihe ve deniz yaşamına yakından tanıklık edecek.

Çalışmaları Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Keşan Belediye Başkanı ve Erikli Sahili Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı Mehmet Özcan'da yerinde izledi.

Çalışmalar sırasında dalış okulları yetkilileri de şamandıraların denize indirilmesinde destek sağladılar.