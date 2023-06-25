Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde gerçekleştirdiği yol çalışmalarının yanı sıra, kırsal mahallelere uzanan yolların kalitesini de yükseltmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Tarsus’un kırsal bölgesinde yer alan İbrişim Mahallesi ile Karadirlik Mahallesi’ni bağlayan grup yolunda, sathi asfalt kaplama işlemi gerçekleştirdi.

Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde kırsal bölgelerde faaliyetlerini hızlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri; zeytin, bağ ve sert çekirdekli meyve üretiminin yanı sıra diğer tarımsal ürünlerin de ekildiği İbrişim ile Karadirlik grup yolunda, 7.6 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Söz konusu yolun dar olan noktalarında ise genişletme yapıldı.

Muhtar Erkek: “Hem yolumuz genişledi, hem de tozdan kurtulduk”

Yolun dar ve bozuk olmasından dolayı çok sıkıntılar çektiklerini belirten İbrişim Mahallesi Muhtarı Ergül Erkek, “Köyümüzün içinden geçen ana yol çok dardı. Ayrıca bu bölge genel anlamda nektarin, üzüm ve zeytin ekilen bir bölge. Tozdan çok fazla şikayetçiydik. Vahap Başkanımız sayesinde yol hem genişledi, hem de asfaltlama işi ile tozdan kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Muhtar Çiftçi: “Bu yola 50 yıldır bir çivi bile çakılmadı”

Karadirlik Mahallesi Muhtarı Cumali Çiftçi ise yolun genişlemesinden dolayı oldukça memnun olduklarını kaydederek, “Bu yol 1970 yılında yapılmış. O zamandan bu yana bir çivi bile çakılmadı. Sadece bir şerbetleme oldu, ama o da bir işe yaramadı. Şu an yolumuz çok genişledi. Bütün tüccar arkadaşlar ve herkes bu yoldan geçiyor. Bu yolun yapılmasından dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.