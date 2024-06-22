IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretimini yüzde 49,1 artırdı. Etkin operasyonlarıyla gelirlerini de yükselten IC Enterra, ilk çeyrekte 683 milyon TL gelir elde etti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin uluslararası markası IC Holding’in enerji sektöründeki uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA), 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretimi, yılın ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 49,1 artarak 283 GWh seviyesine ulaştı. IC Enterra aynı dönemde gelirlerini de yüzde 12,3 artırarak 683 milyon TL’ye yükseltti.

“ELDE ETTİĞİMİZ SONUÇLAR BÜYÜME POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYUYOR”

2024 yılı ilk çeyrek bilanço sonuçlarını değerlendiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “4 Nisan 2024 tarihinde hisselerimizin Borsa İstanbul’da yatırımcılar ile buluşması sonrasında açıkladığımız bu sonuçlar enerji sektöründeki sürdürülebilir büyüme potansiyelimizi de ortaya koyuyor. Yatırımcılarımızın, halka arz süreciyle birlikte sürdürülebilir bir büyümeye de ortak olduğunu bu sonuçlarla göstermiş olduk. Yılın ilk çeyreğinde 3 farklı coğrafi bölgede yer alan toplum kurulu gücü 388 MW’yi bulan 9 HES santralimizde elektrik üretimimizi yaklaşık yüzde 50 artırdık. Santrallerimizin üç aylık üretimi 283 GWh’ye çıktı. Gelirlerimiz 683 milyon TL'ye yükselirken, etkin operasyonel stratejilerimiz ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artış göstererek 498 milyon TL FAVÖK elde ettik. Güçlü operasyonların etkisiyle bu yıl ilk çeyrekte yarattığımız net nakit yaklaşık 300 milyon TL’yi buldu” dedi.

İTALYA’DA ŞİRKET ALDI, DEPOLAMALI GES VE RES PROJELERİNDE ÖN LİSANSLAR TAMAMLANDI

Yıllık olarak daha iyi operasyonel performansa rağmen faiz ve kur etkisiyle net dönem kârı bir önceki yılın altında kalan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, ikinci çeyrekte attığı adımlar ile de dikkat çekiyor. Uzmanlığını ülke sınırları dışına taşıma hedefi doğrultusunda İtalyan Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devraldığını duyuran IC Enterra Yenilenebilir Enerji, İtalya’da rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, belirli bir aşamaya gelmiş veya işletmede olan projeleri satın almak gibi çeşitli girişimler aracılığıyla güçlü bir portföy oluşturmak için önemli bir adım attı.

Ayrıca 485 MW kapasiteli depolamalı GES ve RES projelerinde tüm ön lisanslarını aldığını ve izin süreçlerinin devam ettiği bilgisini yatırımcılarıyla paylaşan IC Enterra, yatırım çalışmaları süren 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES’i de bu yıl içinde, kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Şirketin bir diğer odak noktası da izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projesi. IC Enterra, izinlerin alınmasının ardından burada da yatırım çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.