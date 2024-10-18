Yenilenebilir enerji sektöründeki tecrübesini Avrupa’ya taşıyan IC Enterra, İtalya’daki yeşil enerjiye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İtalya’da kurulu bulunan Bovino Wind S.r.l’nin yüzde 51’ini devralan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, İtalyan şirketin geliştirmekte olduğu 43.2 MW kapasiteli RES projesini 2026 sonuna kadar işletmeye almayı planlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründeki uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, İtalya’da yeşil enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “İtalya’da kurulu Bovino Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin yüzde 51’ine denk gelen hissesi 5,100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.’den devralınmıştır. Tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, şirketimiz tarafından 1 milyon 804 bin 687 Euro bedel iş geliştirme sürecinde yapılan harcamalara istinaden ödenecektir. Bu bedel, Bovino Wind S.r.l’nin son finansal tablosu dikkate alınarak belirlenmiştir” denildi.

RES PROJESİ 2026 SONUNA KADAR İŞLETMEYE ALINACAK

Açıklamada, Bovino Wind S.r.l. şirketinde mevcut durumda 43.2 MW kapasiteli RES projesinin geliştirilmekte olunduğuna da işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu proje için olumlu bağlantı görüşü halihazırda alınmıştır. Diğer izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2025 sonuna kadar yatırıma başlanması, 2026 sonuna kadar da projenin işletmeye alınması planlanmaktadır. 43.2 MW kapasiteli RES santralinin yüzde 34 kapasite faktörü ile yaklaşık yıllık 128,667 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi ve mevcut varsayımlara göre yıllık 8.5 milyon Euro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir.”

“ TOPLAMDA 21,5 MİLYON EURO İLAVE EBITDA YARATMASINI BEKLİYORUZ”

15 Mayıs 2024 tarihinde KAP’a yapılan açıklama kapsamında İtalya’da yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, şirket kurmak ya da var olan şirketlerin hisselerini devralmak üzere kendisine yetki verildiğini anımsatan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, İtalya’daki çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Son olarak 9 Temmuz 2024 tarihli özel durum açıklamamızda, İtalya’da kurulu Troia Wind S.r.l. şirketinin devralındığı ve bu şirkette 64.8 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olduğunu paylaşmıştık. Şimdi İtalya’da önemli bir adım daha atarak, yüzde 51 hissesini aldığımız Bovino Wind S.r.l ile bu ülkede yenilenebilir enerji alanındaki gücümüzü daha da artırdık. Bovino RES ve daha önce açıkladığımız Troia RES projelerimizin toplamda 108 MW kapasite ile 2026 sonuna kadar devreye alınarak, toplamda 21,5 milyon Euro ilave EBITDA yaratması bekliyoruz. Bu iki yurtdışı yatırımımızın faaliyete geçmesi kârlı ve sürdürülebilir büyüme planlarımızda önemli bir kilometre taşı olacak.”