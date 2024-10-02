Enerji sektöründe uzmanlığı ve son aylarda attığı adımlar ile öne çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024 yılının ilk 6 ayında 1,8 milyar TL net gelir elde etti. IC Enterra’nın ilk yarıda toplam elektrik üretimi ise 722 GWh ile geçen senin aynı dönemine yakın seviyede gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründeki uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretimi yılın ilk yarısında 722 GWh ile geçen yılın aynı dönemine yakın seviyede gerçekleşirken, gelirleri 1.8 milyar TL’yi buldu. Aktif toplamı 38,8 miyar TL olan şirket ilk yarıyı 1 miyar 909 milyon net kar ile tamamladı. Yılın ilk yarısında 1,3 milyar TL FAVÖK elde eden IC Enterra, güçlü nakit akışını korudu.

2024 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “2024 yılı ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, IC Enterra’nın yenilenebilir enerji sektöründeki istikrarlı büyümesini ve finansal gücünü gösteriyor. Yeşil enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarıyı elde ederken aynı zamanda 1,3 milyar TL FAVÖK rakamına ulaşarak güçlü nakit akışımızı da korumamız, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de çevresel sürdürülebilirliği ve operasyonel mükemmeliyeti odağımızda tutarak, yenilenebilir enerji projelerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük güneş santrali projelerinden biri olan Hatay’daki YEKA Erzin -2 ile ilgili değerlendirme yapan Kızılok, “Ağustos sonu itibariyle kademeli olarak devreye aldığımız santralimizin yıl sonunda tam kapasite üretime geçmesini hedefliyoruz. İtalya’daki rüzgar santrali projelerimizle ilgili de yatırım takvimimiz planladığımız şekilde ilerliyor. Şirket olarak hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.