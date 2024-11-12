Son aylarda yurtdışı ve yurtiçindeki projeleri ile öne çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024 yılının ilk 9 ayında 2,4 milyar TL satış geliri elde etti. IC Enterra’nın ilk 9 ayda toplam elektrik üretimi ise 888 GWh olarak gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründe çeyrek asrı aşan uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024 yılı ilk 9 ay finansal sonuçlarını açıkladı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretimi Eylül sonu itibari ile 888 GWh olarak gerçekleşirken, toplam gelirleri 2,4 milyar TL’yi buldu. Aktif toplamı 41,9 milyar TL olan şirket yılın ilk 9 ayını, 2 milyar 60 milyon net kâr ile tamamladı. Aynı dönemde 1,85 milyar TL FAVÖK elde eden IC Enterra Yenilenebilir Enerji, güçlü nakit akışını da korumaya devam etti.

“YATIRIMCILARIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ”

2024 yılı ilk 9 ay sonuçlarını değerlendiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Halka arzımız sonrasında yatırımcılarımızı söz verdiğimiz gibi yurtiçi ve yurtdışındaki proje ve yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığımız ile İtalya’da rüzgâr enerjisine yönelik şirket satın almaları bize yeni fırsatların kapısını açıyor. Yine bizim için ayrı bir yere sahip olan Hatay’daki YEKA Erzin-2 GES projemizi de kademeli olarak devreye almaya başladık. Yeşil enerji kaynakları ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, bu alanda öncülük etmeye devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 9 aylık sonuçları aynı zamanda güçlü nakit akışımızı koruduğumuzu, uzun vadeli hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığımızın en güzel göstergesi. 1,8 milyar TL’lik FAVÖK rakamı da nakit akışımızın gücünü göstermesi açısından oldukça önemli” dedi.

“YATIRIM TAKVİMİMİZ PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yatırım takvimlerinin planlandığı gibi ilerlediğini kaydeden Taşkın Kızılok, “Yıl içinde global pazarlara İtalya ile adım attık. İtalya coğrafi konumu itibarıyla ciddi bir rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek adına yıl içinde IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak önce İtalya’da kurulu bulunan Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini aldık. Ardından da RES projeleri bulunan Troia Wind, sonra Bovino Wind şirket hisselerinin yüzde 51’ini devraldık. Bu sırada bir yandan da Türkiye’nin en büyük güneş santrali projelerinden biri olan Hatay’daki YEKA Erzin-2’de Ağustos ayı itibarıyla kademeli olarak üretim başladı. Toplam kurulu gücü 136 MWm olan santralimizin bu yılın sonuna kadar tam kapasite devreye girmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.