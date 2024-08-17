IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin (ENTRA) 136 MWm kapasiteli YEKA Erzin-2 santrali devreye alınıyor. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre; Ağustos sonu itibariyle kademeli olarak üretime geçecek olan YEKA Erzin-2 GES projesi, yıl sonuna kadar tam kapasite ile çalışmaya başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründe çeyrek asrı aşan uzmanlığı ve birikimiyle faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA), sürdürülebilir büyüme ve şirket portföyünü çeşitlendirme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Şirket bu doğrultuda Türkiye’deki en büyük güneş santrali projelerinden biri olan 136 MWm kapasiteli YEKA Erzin-2 santralini Ağustos sonu itibariyle kademeli olarak devreye almaya başlıyor.

IC Enterra tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Santralimizin tüm kapasitesinin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanmıştır. YEKA Erzin-2 projemizin tam kapasite devreye alınması ile ortalama 248,000 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu üretimle yaklaşık 155 bin hanenin elektrik üretim ihtiyacı karşılanacak ve yıllık yaklaşık 157 bin ton karbondioksit (CO2) emisyonun azaltımı sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Hatay’da yer alan YEKA Erzin-2 Projesi’nin devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’nin sürdürülebilir elektrik üretimine önemli bir katkı sağlayacaklarını belirten IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz, mevcut santrallerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz. Yurtdışı çalışmalarıyla birlikte, izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projesinin yanı sıra, toplam kurulu gücü 485MW olacak depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi. IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyünde yaklaşık 1200 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.