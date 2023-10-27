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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi’ne katılmak üzere şehre gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Başkan Altay, Bakan Yerlikaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen UCLG Dünya Konseyi ve yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yerlikaya’ya bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da misafirperverliği için Başkan Altay’a teşekkür ederek, UCLG Dünya Konseyi’nde dönem başkanlığını devralacak olmasının Konya ve Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti.