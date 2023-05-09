İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu seçim programı kapsamında İstanbul’un 3 farklı yerinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş sakinlerine seslendikten sonra Rizeliler Derneği’ni ziyaret etti. Daha sonra programına Eyüpsultan Yeşilpınar’da devam etti. Bakan Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin dünkü büyük İstanbul mitingiyle ilgili olarak konuşan Soylu, "Dün siyasi tarihimizin en büyük mitingini, aslında en büyük duruşunu, en büyük sahiplenişini hep beraber gerçekleştirdik. İstanbul gerçekleştirdi. Yollarda gelebilenler kadar gelemeyen insanlar vardı. Milyonlarca insanın bir arada kucaklaştığı ve bizim kararımızı Amerika değil, bizim kararımızı Avrupa değil, bizim milletimiz verir diyen bir anlayışı sahiplendi. Burada size söylemek istiyorum. Türkiye yüzyılı 780 bin km karenin yüzyılı değildir. Dünya 5’ten büyüktür, sadece lafla söylenmiş bir söz değildir. Beraber yeni bir yolculuğa çıkıyoruz." dedi.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı, "Size bir şey sormak istiyorum. HDP’nin resmi bir adayı var mı? Peki kimi destekliyor? Peki Kandil kimi destekliyor? Murat Karayılan kimi destekliyor? Hepsi de Bay Bay Kemal’i destekliyor. Hepsi destekliyorlar. Türkiye’de kan döktüler. İnsanların göz yaşını döktüler. Bedava mı destekliyorlar? Kara kaşımız kara gözümüz için mi destekliyorlar? Ne için destekliyorlar? Desteklemelerinin bir tek sebebi var. Hesapları var. Hesaplarını görebilmek için. Hakkari’nin altındaki Hakurk ile Hatay’ın altındaki Afrin var ya, orada 1300 kmlik bir bant var. O bantta bir terör devleti kurmak istiyorlar.

Ya Allah’ınızı severseniz. Ne yaptınız bu Türkiye’ye? Amerika’nın oyuncağı oldunuz. Ne yaptınız? İngiliz Büyükelçisi ile balık yaptınız. Şimdi diyorlar ki biz mehmetçiği Kuzey Suriye’den ve Kuzey Irak’tan geri çekeceğiz. Çekelim mi mehmetçiği Kuzey Suriye’den ve Kuzey Irak’tan? Amerikalı generaller, biz orada teröristleri etkisiz hale getirdiğimiz zaman dönüyorlar PKK’ya ve PYD’ye taziyede bulunuyorlar. Allah şahittir. Şu gök şahit olsun. Şuradaki insanlar şahit olsun. Kuzey Suriye’de ve Kuzey Irak’ta o öldürülen teröristlerden sonra o Amerikalı askerleri salya sümük taziyeye göndermeyen defalarca namerttir. Kuzey Suriye’de ve Kuzey Irak’ta bir tek toz zerreciği kadar, ister Amerika olsun ister Avrupa olsun, biz onları aştık geçtik, biz şimdi kendi milletimizin talimatıyla beraber gidiyoruz."

Bakan Soylu, terör sorunu ile ilgilisi ise, "Şu anda Karadeniz tertemiz bir tek terörist yok, Iğdır’da terörist yok, Ardahan’da terörist yok, Erzurum’da terörist yok, Gabar Dağı’nda terörist yok, Cudi Dağı’nda terörist yok, Amanos Dağıları’nda terörist yok, Hatay’dan Adıyaman’a kadar terörist yok. Demek ki kendimiz yapabiliyoruz. Öyle oturup bir yerlerin talimatıyla, balık yemekle bu işler olmaz. Yürekle bu işler olur. Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderlerle olur. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, FETÖ’yü tekrar devletin başına getirmenin pazarlıklarını yapıyor. Gizlemiyorlar, herkesin huzurunda söylüyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler diyorlar ki Amerika’da Avrupa’da erkek erkeğe evlilik var. Kadın kadına evlilik var. LGBT. Türkiye’de de aynısını yapmaya çalışacaklar. Bu kadar basit." ifadelerinde bulundu.

Beşiktaş Rizeliler Derneği’nde konuşan Bakan Soylu CHP Genel Başkan Yardımcısının bir Büyükelçi ile görüştüğünü iddia ederken şu ifadeleri kullandı, "Ben bunu biliyorum. Bu memlekete istedikleri gibi müdahale etmek istiyorlar. İlgili Büyükelçilikte CHP Genel Başkan Yardımcısının Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla neler konuştuğunu biliyorum. Dünya ayağa kalkar. Sokağa çıkamazlar. Bunu çok net söylüyorum. Sokağa çıkamazlar ve diyorlar ki, bunu devletin bilmeye hakkı var mı? Devletin kendine karşı ajanlık yapılmasını bilme hakkı yok mu? En meşru hakkı. En masum hakkıdır.

Yani bir ülkenin Büyükelçisinin Türkiye’nin iç işlerini ve siyaseti yönlendirme hakkı var, ama devletin bunu takip edip bilme hakkı yok. Öyle mi?"

Eyüpsultan Yeşilpınar’da halka seslenen Bakan Soylu şu sözleri kullandı, "Avrupa’daki ve Amerika’daki bütün dergiler Tayyip Erdoğan’ın aleyhine yazıyor. Niye? Kazanacağını gördüler. Hele dünkü mitingden sonra hepsinin ayarı kaçtı.

Bay bay Kemal, terör devleti için, terör koridoru için Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyinden askerleri çekeceğim diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Oraya terör örgütü girecek diyor. Orada terör devletinin kurulmasına anlaşmış. Selo ile Apo’yu serbest bırakacağım diyor. 3 yıldır diyorlar ki. Fetöcüleri serbest bırakacağız. Amerika’dakileri de getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına geçireceğiz.

Hadi diğerlerine bir şey söylemiyorum. Hani şu sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olup da ihanet edenler var ya, afilli afilli geziyor ben başbakanlık yaptım, ya sen adam olsan, adam gibi yapsan, sadık olsan, başkalarıyla oynaşa girmesen bugün yerindeydin. Şimdi neredesin sen? Kiminle berabersin? Söylüyorum. Tayyip Erdoğan’a kim ihanet etmişse bu seçimde millet onu süpürecek.

Şimdi İstanbul’un başında birisi var. İstanbul’daki işleri iyi yaptı ya. Şimdi Türkiye’yi dolaşıyor, Türkiye’yi karıştırmaya çalışıyor.

Tayyip Erdoğan’ın ona bıraktığı; o metrolardaki yürüyen merdivenler var ya, onlara elektrik dahi veremiyor. Türkiye’nin en beceriksiz adamları, en yalancı adamları, en zaman kaybettirici adamları bunlar. Bunlar ’yuh’u bile hak etmez. ’Yuh’u insan hak eder. Bunlar gitmişler Van’da, HDP ve PKK bayrakları altında miting yapıp, Selo’ya selam gönderiyor bunlar."