İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, anı defterini imzaladıktan sonra deprem sürecinde Malatya’da devam eden ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Yelikaya’ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaş ve esnafların taleplerini de iletti.

Bakan Yerlikaya, Malatya ziyaretleri kapsamında ayrıca Cumhuriyet Meydanı ve Kuyumcular Çarşısı’nda bulunan geçici iş yerlerini ziyaret etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden Bakan Yerlikaya, yeni iş yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra Teknokent Konteyner Merkezi’nde bulunan depremzedeleri ziyaret eden Bakan Yerlikaya, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı.