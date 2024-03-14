81 ilde 4 gündür süren aranan şahıslara yönelik “ÇEMBER-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.ANKARA (İGFA)  - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 2 bin 586 kişi, 5-10 yıldır aranan 19 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 9 kişinin, "Çember-14" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, KOM (kaçakçılık, organize) 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1768138735114219756